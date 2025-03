Salernitana, Lochoshvili ancora out. Niente porte aperte all'Arechi Il georgiano lavora a parte ma non preoccupa. Salta l'abbraccio con i tifosi all'Arechi

Si aspettava il semaforo verde. Tutto invece viene rinviato ai prossimi giorni. Non si spegne del tutto l’allarme Luka Lochoshvili. Il difensore georgiano, rientrato ieri in città dopo le fatiche con la sua nazionale, è stato valutato dallo staff medico per valutare l’entità dello stop alla caviglia rimediato in Armenia-Georgia. Semplice gestione, con il calciatore che ha lavorato a parte e che spera di rientrare domani in gruppo. La squadra si sposterà all’Arechi, con la seduta in programma alle ore 15:00 nel Principe degli Stadi che resterà blindato in un allenamento che avrà il sapore di prove generali verso il Palermo.

Dylan Bronn e Petar Stojanovic si sono allenati con i compagni. Per i due calciatori nessun assillo fisico dopo il pieno di minuti fatto in giro per il Mondo. Entrambi hanno preso parte alla doppia seduta voluta da Breda. Assente Szymon Wlodarczyk, di rientro dall’impegno con la Polonia Under 21.