Morte Papa Francesco, la Salernitana: "Perdiamo un uomo di fede e valori" "Ha abbracciato tutto il mondo in modo straordinariamente rivoluzionario"

La Salernitana partecipa al dolore per la scomparsa di Papa Francesco. Con una nota ufficiale la società del presidente Danilo Iervolino ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del Pontefice.

"La proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.S. Salernitana 1919 si raccolgono in commossa e rispettosa preghiera in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. Uomo di sport, di speranza, grande tifoso di calcio, nei suoi dodici anni di pontificato ha costruito una forte tela di fede e valori in grado di abbracciare tutto il mondo in modo straordinariamente rivoluzionario. Grazie, Francesco", il messaggio della Salernitana.

Il mondo del calcio, in segno di rispetto, ha rinviato tutte le competizioni ufficiali in programma nella giornata di oggi, dalla serie A ai Dilettanti. La Salernitana alle 15 avrebbe dovuto sfidare il Cittadella al "Tombolato".