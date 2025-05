Corsa salvezza in B tra caos playout e veleni: la Samp protesta con gli arbitri Rebus date per gli spareggi. E i doriani danno il via al valzer delle polemiche arbitrali

La corsa salvezza in serie B è un’autentica corsa ad ostacoli con mezzo campionato immischiato per evitare l’incubo della retrocessione diretta e il purgatorio dei playout. Ben nove squadre sono raggruppate in sei punti, con la Salernitana che deve fare i conti con un percorso in salita, con tre scontri diretti vitali per le proprie speranze di permanenza in serie B.

Rebus date playout

Nelle ultime ore, ad alimentare le polemiche tra le diverse società ci ha pensato anche un “vizio” di forma nella procedura della votazione per le nuove date dei playout che rischia di creare un precedente poco piacevole. Le attuali finestre del 19 e del 24 maggio non sarebbero quelle idonee. Si valutano le alternative, con contatti febbrili tra i club per trovare un nuovo accordo.

La Samp alza la voce

E intanto, come ogni corsa salvezza che si rispetti, spuntano fuori le code velenose legate alle decisioni arbitrali. Ad alzare la voce nei giorni scorsi è stata la Sampdoria, indignata per un calcio di rigore non concesso con la Cremonese per un fallo di mano di Pickel su colpo di testa di Altare. I doriani, a pari punti con la Bersagliera, ha alzato la voce e preparato un dossier arbitrale inserendo diversi episodi considerati controversi. Prime schermaglie, la serie B si prepara ad un finale rovente.