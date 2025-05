Cittadella-Salernitana 0-2, Hrustic: "Siamo ancora vivi, ora tutti all'Arechi" Le parole del mediano: "Che gioia festeggiare con i tifosi"

Una prodezza nel primo tempo per rompere l'equilibrio. Una prodezza per restare in vita. Ajdin Hrustic si è preso la scena. Il mediano ha commentato Cittadella-Salernitana 0-2: "Chi mi conosce sa che questa è una mia qualità che alleno da sempre. Festeggiare quel gol è stato bellissimo soprattutto per i tifosi. Abbiamo dimostrato quanto ci teniamo. Sono felice perché abbiamo dato una gioia a questa gente e soprattutto ai compagni che mi sono stati vicini.

"Stagione lunghissima, non abbiamo mai perso la fiducia"

Una partita che permette di riscoprire il calciatore: "E’ stata una stagione lunghissima. Non abbiamo mai perso la fiducia né nel nostro lavoro, né nello staff, né nella società. Ora ci giochiamo tutto con il Frosinone. Non esistono partite facili ma abbiamo dimostrato di avere carattere, sappiamo che non è finita ma abbiamo fiducia, siamo consapevoli di poter conquistare la salvezza partendo dalla sfida all’Arechi. Marino? Ogni allenatore ha dato qualcuno alla squadra ma sono io che ho dimostrato di poter aiutare. Ci sono anche responsabilità mie nelle mancate presenze ma ora vogliamo prenderci il futuro”.