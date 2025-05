Cittadella-Salernitana 0-2, Lochoshvili: "Ora vince chi ha più cuore e testa" Il georgiano: "Non è finita ma con i tifosi possiamo raggiungere l'obiettivo"

“Speriamo di continuare così”. Luka Lochoshvili commenta la vittoria della Salernitana sul Cittadella che vale i playout e permette alla squadra granata di restsare ancora in vita. “Sono arrivato in un momento difficile, con la squadra in difficoltà, io sono così voglio lottare fino alla fine e sono felice di aver dato una mano. Ringrazio i tifosi per il loro supporto, sono fantastici. Non è finita, non siamo salvi e c’è tanto da fare, ci vogliono partite di esperienza, di volontà, solo chi è più squadra vince in questa doppia sfida. Insieme coi tifosi e con la città possiamo raggiungere l’obiettivo, è tutto nelle nostre mani. Dobbiamo preparare i playout al massimo".

"Con la Samp blocco psicologico"

Cosa è cambiato dopo la prova incolore con la Sampdoria? "Siamo entrati bene in partita, abbiamo perso poi qualche duello in più, era più psicologico perché molti giocatori non hanno esperienza. Oggi siamo andati in campo per fare tutto questo, la serie B è un campionato così. Tanti non sono abituati a questo tipo di gioco, ma sono fiducioso perché in casa stiamo giocando benissimo, conta tanto quando carica così il pubblico, è importante partire bene, spero che l’Arechi sia pieno. Salerno? Piazza molto calda, passionale, mi trovo benissimo. Devo dare tutto per questi tifosi, amano questa maglia e la città".