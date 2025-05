Salernitana-Frosinone, è già febbre playout: tutti i dettagli Marino deve valutare diversi elementi dopo le fatiche del rush finale. Attesa per i biglietti

Salernitana-Frosinone sarà il playout di serie B. La Bersagliera resta aggrappata alla cadetteria e ora si giocherà tutto nella doppia sfida con i ciociari. L’andata è in programma lunedì 19 maggio alle ore 20:30, con la Salernitana che scenderà in campo prima all’Arechi alla luce del peggior piazzamento in classifica. Sette giorni dopo si replicherà allo Stirpe di Frosinone, con la sfida che darà il verdetto su chi raggiungerà Sampdoria, Cittadella e Cosenza in serie C. In caso di parità di punteggio tra andata e ritorno (doppio pareggio o una vittoria per parte con identica differenza reti) si salverebbe il Frosinone.

Biglietti in vendita nelle prossime ore

La domanda di tutti è la stessa: quando partirà la prevendita per la sfida d’andata all’Arechi? Nelle prossime ore il club granata comunicherà le info e i costi per poter assistere al primo atto di una finale che vale tantissimo per il presente e per il futuro della Bersagliera. Previste dei prezzi simbolici per i possessori di abbonamento che avranno un arco temporale limitato per poter acquistare il proprio tagliando. Successivamente semaforo verde alla vendita libera ma con prezzi scontati in tutti i settori. Si attende anche la decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per la doppia trasferta, alla luce dei rapporti non idilliaci tra le due tifoserie.

Le condizioni del gruppo

Oggi la Salernitana riposerà. Subito dopo il ritorno in città qualche ora di relax per la squadra prima di riprendere a lavorare domani. Per Marino ci sono da valutare diversi calciatori: Lochoshvili ha chiuso con problemi al ginocchio, contusione alla spalla per Ferrari. Corazza ha stretto i denti dopo un problema nella rifinitura, mentre Amatucci deve fare i conti con la contusione al piede che aveva fatto suonare l’allarme nel ritiro di Brescia. Acciacchi da gestire così come per Zuccon e Stojanovic, indisponibili al Tombolato per problemi fisici. Da regolamento verranno cancellate le diffide di Ferrari, Lochoshvili, Ruggeri, Stojanovic e Soriano: in caos di ammonizione all’andata non salterebbero la trasferta in Ciociaria.