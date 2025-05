Salernitana-Frosinone, parte la prevendita: info e costi Novità per i possessori di abbonamenti. Studenti e società sportive gratis nei Distinti

Parte la prevendita di Salernitana-Frosinone. Il club ha reso noto prezzi e modalità di vendita per la sfida d'andata dei playout. Dalle ore 16:00 sarà possibile acqustare i tagliandi. Per l’occasione sarà riproposto l’invito ad assistere gratuitamente alla partita valido per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Salerno e Provincia, nonché per le scuole calcio del territorio. Gli abbonamenti per la stagione 2024/2025 non rappresenteranno titolo valido per l’accesso allo stadio. I sottoscrittori di abbonamento potranno usufruire del diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto al simbolico costo di 1 € (0,50 € + 0,50 prev.) più commissioni di servizio TicketOne, nel posto e nel settore indicati sul proprio abbonamento fino alle 16:00 di venerdì 16 maggio, solo in modalità digitale. Tutti i posti riservati agli abbonati che non saranno stati venduti in fase di prelazione saranno messi in vendita, insieme agli altri posti eventualmente ancora disponibili, a partire dalle 16:30 dello stesso giorno. Si precisa che la tariffa simbolica destinata agli abbonati è personale, non cedibile a terzi e non utilizzabile in settori diversi da quello in cui è stato sottoscritto l’abbonamento. Per questa partita non sono previsti ridotti donna-over 65-under 14.

Le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Nord inferiore) saranno comunicate successivamente, in attesa delle determinazioni delle autorità competenti.

Prezzi*

Intero Ridotto abbonati Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 27 + € 3,00 prev. € 0,50 + € 0,50 prev. Tribuna Verde Sud/Nord € 18 + € 2,00 prev. € 0,50 + € 0,50 prev. Tribuna Azzurra € 8 + € 2,00 prev. € 0,50 + € 0,50 prev. Distinti € 6 + € 1,00 prev. € 0,50 + € 0,50 prev. Curva Sud € 4 + € 1,00 prev. € 0,50 + € 0,50 prev.

*escluse ulteriori commissioni di servizio.

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio.

Omaggi Under 14

Anche per questa partita la società ha deciso di concedere l’ingresso gratuito a tutti gli under 14 fino ad esaurimento scorte. Al fine di ricevere il tagliando omaggio, va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14frosinone@ussalernitana1919.it a partire dalle 16:00 di mercoledì 14 maggio fino alle 23:59 di giovedì 15 maggio. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Per ciascun minore vi è l’obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale del minore. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Diversamente abili

Le persone diversamente abili possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 16:00 di mercoledì 14 maggio fino alle 23:59 di giovedì 15 maggio. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 5,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso sabato 17 maggio dalle 9:00 alle 13:00 presso il botteghino 1 dello stadio Arechi: potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 16:00 di mercoledì 14 maggio fino alle 23:59 di giovedì 15 maggio. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.