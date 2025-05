Salernitana-Frosinone, febbre playout: Curva Sud Siberiano sold-out! Immediatamente terminata la disponibilità per il cuore pulsante del tifo granata

Salernitana-Frosinone accende il popolo della Bersagliera. Dopo la grande paura, ora per i tifosi della Bersagliera ora c’è la speranza dei playout. All’Arechi ci sarà il pubblico delle grande occasioni. Il termometro della passione è già alle stelle: lunghe code nei punti vendita per l’acquisto dei tagliandi a prezzi scontati voluti dal club per l’ultima sfida interna della stagione. Online erano già oltre mille i tifosi in coda per l’acquisto del tagliando. Curva Sud Siberiano sold-out in appena 25 minuti, anche alla luce del diritto di prelazione riservato agli abbonati. La speranza del club è di superare quota 20mila. L'Arechi spinge la Salernitana.