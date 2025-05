Salernitana-Frosinone, febbre Arechi: esauriti i tagliandi under 14 Continua la caccia ai biglietti

Si viaggia verso il sold-out. Per la sfida più importante che chiuderà il cammino interno in stagione, l’Arechi si appresta ad indossare l’abito più bello. Sono già 16mila i tagliandi venduti per Salernitana-Frosinone, con numeri da capogiro che permettono di immaginare il sold-out nelle prossime ore. Al momento sold-out Curva Sud Siberiano e Distinti. Dopo le due comunicazioni di ieri, il club ha anche annunciato che le scorte di biglietti gratuiti per il settore Distinti destinati agli Under 14 per la gara d’andata dei playout Salernitana-Frosinone di lunedì 19 maggio allo stadio Arechi (ore 20:30) sono terminate prima della scadenza ultima fissata per l’invio delle e-mail, fissata alle 23:59 di oggi. A tutti i richiedenti rientranti nel numero massimo previsto sono stati già inviati messaggi di conferma contenenti i titoli di accesso allo stadio. Le richieste in eccedenza, pertanto, non potranno essere evase.