Salernitana-Frosinone, polverizzate le nuove scorte: disponibilità nei Distinti Nuove scorte già in fumo: si viaggia verso il sold-out

Nuovi biglietti disponibili e subito in fumo. Salernitana-Frosinone viaggia a gonfie vele verso il sold-out. Nel primo pomeriggio sono stati messi in vendita le nuove disponibilità per la Curva Sud Siberiano, Distinti superiori e Tribuna Verde. Tutti in fumo in pochissimi minuti. Restano ancora disponibili una manciata di tagliandi per i Distinti inferiori. Una vera e propria caccia al tagliando, con l'Arechi che vola verso il tutto esaurito. Nella giornata di domani una nuova possibile scorta di tagliandi appena scadrà alle ore 16:00 il diritto di prelazione per gli abbonati. Già raggiunto il limite per tagliandi gratuiti Under 14 e per quelli riservati a studenti ed atleti.