Salernitana, riunione con la Lega: sul tavolo playout e arbitri Incontro prima dell'inizio della post-season: folta la delegazione granata

Il primo faccia a faccia in attesa del campo. Salernitana-Frosinone si sono ritrovati in video-collegamento quest’oggi con la Lega Serie B. All’incontro hanno preso parte il direttore sportivo Marco Valentini, il tecnico Pasquale Marino, il capitano della Salernitana Gian Marco Ferrari, il segretario Massimiliano Dibrogni e l’addetto all’arbitro Antonio Iannone. Presenti il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, il Presidente AIA (Associazione Italiana Arbitri) Antonio Zappi, il Responsabile CAN (Commissione Arbitri Nazionale) Gianluca Rocchi.

Gli auguri di Bedin

In apertura, i saluti istituzionali del Presidente Bedin che ha ringraziato l’AIA e le società per la disponibilità nel partecipare alla riunione. “Si tratta di partite molto importanti, non solo per i club e gli obiettivi da centrare, ma anche per la visibilità mediatica del campionato. Abbiamo predisposto una serie di novità di branding e di carattere tecnico, chiarendo aspetti organizzativi e illustrando specifici protocolli al fine di offrire una preparazione ottimale per le ultime gare della stagione. Il mio ringraziamento va ai club che nonostante la posta in palio nelle ultime giornate, con il loro atteggiamento in campo, hanno contribuito al buon andamento dei match. Vi rivolgo un collettivo in bocca al lupo con l’auspicio che siano gare spettacolari in stadi pieni e rispettosi”. Per l’occasione, sono stati presentati i nuovi loghi relativi a playoff e playout che verranno declinati nel corso delle ultime dieci partite della stagione. Un rebranding che intende valorizzare e rendere ulteriormente riconoscibile l’identità del campionato attraverso nuovi pannelli, led, maxischermi ove presenti e t-shirt ad hoc per i cerimoniali.

“Per noi arbitri vale come la B”

A seguire, l’intervento del Presidente Zappi che, nel ricambiare i ringraziamenti, ha ribadito l’importanza della Lega Serie B. “Per noi vale come la A, l’abbiamo sempre considerata e anche per queste ultime gare metteremo in campo il massimo livello arbitrale. La tecnologia implementata costituisce un supporto di rilievo che, insieme alla serietà dei professionisti, avrà un importante riverbero mediatico”. Ha preso quindi la parola Gianluca Rocchi che ha spiegato le linee tecniche arbitrali e l’utilizzo del VAR. Dopo aver elogiato nuovamente il comportamento di tutte le società, soprattutto nelle ultime fasi, quelle più delicate, della regular season, è stata ribadita l’attenzione particolare dedicata a playoff e playout, sottolineando come la sinergia fra arbitri, calciatori e produzione televisiva sia propedeutica ad una maggiore qualità dell’evento sportivo.