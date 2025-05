Salernitana-Frosinone, prevendita da capogiro: il dato aggiornato Si viaggia verso il sold-out

La carica dei 22500. La prevendita per Salernitana-Frosinone continua a viaggiare all'impazzata. L'ultimo aggiornamento del club è da capogiro: 22500 i tagliandi venduti, con 1000 destinati ai giovani tifosi tra Under 14 e studenti o atleti delle scuole calcio del territorio. Si attende il via libera per la vendita dei posti rimasti vacanti dopo la mancata prelazione da parte degli abbonati. Si va verso il sold-out anche alla luce dei messaggi di carica e vicinanza che arrivano da Frosinone, con il popolo ciociaro pronto a gremite la Curva Nord.