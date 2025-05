Clamoroso, ufficiale il rinvio di Salernitana-Frosinone! La penalizzazione del Brescia stravolge la classifica

Una clamorosa notizia fa saltare il banco in serie B: Salernitana-Frosinone è stata rinviata. Il motivo è legato ad una clamorosa penalizzazione di quattro punti che verrà comminata al Brescia e che farebbe sprofondare i lombardi in serie C, con il Frosinone salvo e la Salernitana costretta a giocarsi il playout con la Sampdoria.

La nota della Lega B

Ufficiale il rinvio di Salernitana-Frosinone: "La Lega Serie B informa che, in considerazione della ricezione in data odierna di una Comunicazione da parte del Procuratore Federale inerente la conclusione delle indagini nei confronti di una società associata, all’esito degli accertamenti e dell'attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C, ha emesso e pubblicato il C.U. n. 211 del 18 maggio 2025, nel quale si dispone il rinvio a data da destinarsi delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025.

Ravvisato nella Comunicazione l’intendimento allo stato della Procura Federale di procedere al deferimento in ordine a fatti che potrebbero determinare la violazione di norme la cui sanzione potrebbe avere impatto sulla classifica finale del Campionato in corso e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di Play-Out, la decisione risulta motivata dalla necessità di garantire, come da prerogativa statutaria, i principi dell’equa competizione e della regolarità del Campionato, nonché salvaguardare le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club.

A seguito di questa determina, le date di svolgimento dei Play-Out verranno riprogrammate in considerazione dell’evolversi della vicenda oggetto della Comunicazione richiamata in apertura".