Salernitana, i tifosi scendono in campo: "Una vergogna, meritiamo rispetto!" Organizzato un sit-in lunedì 19 maggio alle ore 20:30 nei pressi dell'Arechi

Un sit-in per protestare contro la decisione della Lega Serie B sul rinvio di Salernitana-Frosinone. Il tifo granata si unisce e fa trasparire la sua rabbia con un duro comunicato: "Ancora una volta, chi dovrebbe garantire regole certe e rispetto per il campionato si rende protagonista dell'ennesimo teatrino indegno.

Oggi, a poche ore dalla partita dei playout, Salernitana Frosinone la Lega Serie B decide di rinviare tutto, cambiando le carte in tavola, infangando la regolarità del campionato e prendendo in giro la nostra Salernitana i calciatori e soprattutto NOI che da mesi seguiamo la nostra amata con sacrificio, passione e amore vero.

Queste "decisioni"prese a campionato finito, le classifiche riscritte a tavolino, dimostrano che in questo calcio non conta più il campo, ma solo gli interessi delle stanze chiuse.

NOI NON CI STIAMO... non ci stiamo a farci maltrattare e a ridurre tutto in una grande farsa. Non ci stiamo a essere trattati come burattini. Pretendiamo rispetto.

SALERNO MERITA RISPETTO! Pretendiamo regole uguali per tutti,e se pensate che staremo zitti, avete sbagliato tutto.

DOMANI SERA ORE 20,30 PIAZZALE ANTISTANTE CURVA SUD STADIO ARECHI,SIT-IN DI PROTESTA E CONTESTAZIONE.

VI ASPETTIAMO TUTTI PER RIBELLARCI ALL' ENNESIMO ABUSO E TORTO subito. Sempre al fianco della nostra città e della nostra maglia. IL CALCIO È DEL POPOLO!".

Curva Sud Siberiano

Centro Coordinamento Salernitana Club

Club Mai Sola

Salerno club 2010