Salernitana, Iervolino atteso al Mary Rosy: Marino tiene tutti sulla corda Nel gruppo granata c'è chi è pronto a rinunciare alla convocazione in Nazionale

Da un lato c'è la battaglia legale che proseguirà fino in fondo, a prescindere da quelle che saranno le decisioni. Dall'altro c'è una (doppia) partita da preparare, nonostante le incertezze e le incongruenze. La Salernitana sta lavorando su entrambi i binari, determinata a farsi trovare pronta ad ogni evenienza. Pasquale Marino sta tenendo tutti sulla corda e, insieme al direttore sportivo Marco Valentini, ha ribadito la necessità di non lasciare nulla al caso.

Sabato mattina la squadra potrebbe ricevere anche la visita del patron Danilo Iervolino che, come accaduto negli ultimi due mesi, sta dimostrando vicinanza a calciatori e squadra. L'imprenditore di Palma Campania è atteso al Mary Rosy per una chiacchierata con la squadra a cui ribadirà la linea della società, intenzionata a salvaguardare l'immagine della Salernitana ma anche a difendere una categoria che, salvo sorprese, passerà per la doppia sfida contro la Sampdoria.

Al momento le date dei play-out non sono state ancora decise ma, sicuramente, si giocherà dopo la sosta per le Nazionali. Anche in tal senso, però, dall'ambiente granata sono arrivati segnali importanti: in attesa delle convocazioni, infatti, alcuni calciatori hanno già dato la propria disponibilità a non partire per gli impegni internazionali, in modo da restare accanto alla Salernitana nel momento di maggiore necessità.