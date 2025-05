Salernitana, occhi sul Consiglio Federale in Figc: rebus date playout Alle ore 11:00 la discussione nella sede della Federcalcio: il club granata aspetta

Un lunedì rovente. La Salernitana guarda con grande interesse al Consiglio Federale della Figc. Il presidente della Lega B Paolo Bedin porterà sul tavolo del numero uno dello sport italiano Gabriele Gravina un dossier relativo al caos che ha inghiottito il campionato cadetto. La situazione è intricata: giovedì è in programma l’udienza al Tribunale federale nazionale sul caos legato alla possibile penalizzazione del Brescia per illeciti amministrativi. Un -4 nell’aria che spingerebbe le rondinelle in serie C e spalancherebbe le porte al playout fra Salernitana e Sampdoria.

Possibile che dal Consiglio Federale possa arrivare già un’indicazione sulle date. Al momento le opzioni prese in considerazione sono quelle del 19 giugno per la sfida d’andata e del 24 giugno per il match di ritorno. Si potrebbe anche valutare l’opzione di anticipare al 14 giugno per i primi 90’ e al 18 giugno per la resa dei conti ma la Lega B dovrebbe prendersi un rischio, ovvero non aspettare il verdetto sul possibile ricorso del Brescia in caso di penalizzazione. Elettricità nell’aria, la Figc prova a fare chiarezza.