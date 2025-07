Salernitana, attacco grandi firme: vicino Liguori Si lavora per l'innesto offensivo

Un nuovo innesto per il reparto offensivo. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Franco Ferrari e Roberto Inglese, la Salernitana accelera per il terzo colpo. Il club granata ha intensificato i contatti per Michael Liguori. L’attaccante è reduce dall’esperienza con il Padova lunga tre stagioni, 104 presenze, 29 gol, 20 assist. Classe 1999, il calciatore rappresenterebbe la soluzione per dare brio e fantasia al reparto offensivo.