FOTO - Salernitana, dura presa di posizione degli ultras su Liguori La tifoseria espone uno striscione

Il popolo della Salernitana alza la voce. Nel mirino del Direttivo Salerno questa volta il possibile ingaggio di Michael Liguori. Il calciatore, in uscita dal Padova, è al centro delle polemiche per la condanna in primo grado per violenza sessuale a tre anni e quattro mesi dal tribunale di Teramo (restano altri due gradi di giudizio). Da qui, il messaggio degli ultras granata, “Salerno ti schifa”, il duro seguito del testo affisso in serata nei pressi dell’Arechi. Presa di posizione netta, decisa, da capire ora se la società proseguirà o meno nella trattativa.