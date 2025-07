Salernitana, sette giorni al ritiro: il club pensa alle amichevoli Salta l'opzione Ternana. La società potrebbe affrontare due rivali del girone C

Prima la composizione di buona parte dell’organico in tempi ridottissimi, poi il programma del ritiro di Cascia. Mancano sette giorni alla partenza della Salernitana per la sede del romitaggio estivo. Dal 14 al 30 luglio, la squadra granata sarà in Umbria per mettere benzina nelle gambe, concentrarsi sulla stagione che sarà ed iniziare anche a conoscere i dettami tecnico-tattici del nuovo tecnico Raffaele. Domani dovrebbe arrivare anche la convocazione per le visite mediche, in programma fra giovedì e venerdì.

Per l’area sportiva ci sono però anche da organizzare i primi test-match. Si partirà con qualche realtà dilettantistica per poi aumentare i giri del motore. Come vicini di casa ci saranno Altamura e Casarano, due delle squadre che potrebbero essere avversarie in campionato se verrà confermata la partecipazione della Salernitana al girone C. Non ci sarà invece la Ternana: il club umbro ha annullato il suo ritiro a Cascia. Dopo la visita in Umbria, la Salernitana continuerà a prepararsi sotto il sole di Pontecagnano Faiano, nel quartier generale del Mary Rosy.