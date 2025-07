Salernitana, che avversario: il Foggia riparte da Delio Rossi Il tecnico pronto a guidare per la terza volta il club pugliese

Un pezzo di cuore come avversario nella marcia verso la serie B. In attesa di conoscere quale sarà il girone di appartenenza per il prossimo campionato di serie C, la Salernitana potrebbe incrociare sulla sua strada Delio Rossi. Lo storico allenatore è pronto a scendere in campo. Il Foggia è ad un passo da tecnico romagnolo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l'ufficialità. Il patron del club pugliese Nicola Canonico è riuscito a strappare l'ok di Rossi che ha già allenato il Foggia in altre due occasioni. La prima tra il 1995 e il 1996 e poi per 13 partite nel 2023. Il Foggia è reduce da una stagione complicata, con la salvezza arrivata dopo aver superato il Messina nel doppio confronto ai playout.