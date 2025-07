Salernitana, innesti in società: ecco Matarazzo. Pagano nel Cda Il fido collaboratore di Faggiano presente in città. E il Cda si prepara a modifiche sostanziali

La Salernitana si muove sul mercato dei calciatori attraverso il lavoro del direttore sportivo Daniele Faggiano ma intanto risistema anche il proprio organigramma. Dopo gli addii di Massimiliano Dibrogni da segretario e Salvatore Avallone per il ruolo di team manager, il club granata ha ricoperto la casella vacante con l’arrivo di Giuseppe Matarazzo. Fedelissimo del ds Daniele Faggiano, il nuovo dirigente vicino alla squadra è arrivato già da giorni in città ed è al lavoro al fianco dell’uomo mercato granata. Ieri ha accolto il nuovo acquisto Kees De Boer prima di far rotta verso Cosenza con Faggiano per un importante appuntamento di mercato.

Intanto, sono ore cruciali anche per gli altri ruoli del club. Nei giorni scorsi Umberto Pagano avrebbe fatto capolino negli uffici del club campano per le presentazioni di rito e ruolo già operativo. Il suo nome rappresenta la possibile new-entry nel Cda che nel fine settimana dovrebbe ratificare gli addii di Roberto Busso e Gianni Petrucci. Proprio l'uscita di scena di Busso renderebbe vacante la posizione di presidente che potrebbe essere ricoperta da Maurizio Milan, con Danilo Iervolino che resterebbe proprietario senza ruoli ufficiali.