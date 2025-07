Salernitana, ecco le prime due avversarie stagionali: il programma dei test Il club lavora anche per la terza amichevole

La Salernitana accelera. In attesa dei colpi di mercato, il club ha ufficializzato in venerdì l'inizio delle visite mediche. Domenica 13 luglio la squadra si radunerà presso il centro sportivo Mary Rosy per partire alla volta di Cascia, dove alloggerà presso il Grand Hotel Elite ed avrà a disposizione i due campi da gioco in erba naturale della vicina Country House Elite.

La preparazione della squadra di mister Raffaele in terra umbra inizierà lunedì 14 e terminerà martedì 29 luglio. Di seguito gli allenamenti congiunti già fissati, tutti presso il centro sportivo Country House Elite. Due le amichevoli: Domenica 20 luglio, ore 17:30 con i dilettanti dell'ALBA CITTAREALE ALTO LAZIO. Domenica 27 luglio, ore 17:30 test con l'ASCOLI. Tra il primo ed il secondo impegno potrebbe essere inserito un terzo allenamento congiunto in attesa di definizione. Il programma della prosecuzione degli allenamenti della squadra al termine del ritiro di Cascia sarà reso noto nelle prossime settimane.