UFFICIALE. Salernitana, Coppolaro firma un biennale con i granata Altro rinforzo per la difesa del cavalluccio marino

La Salernitana batte un altro colpo in difesa. Dopo Emmanuele Marino, anche Mauro Coppolaro è un nuovo calciatore granata. Il giocatore, classe 1997, era libero da contratto dopo l’esperienza al Modena e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2027.

Nelle ultime due stagioni il calciatore era stato ceduto dai canarini in prestito biennale alla Carrarese. Con i toscani ha conquistato dapprima la promozione in Serie B e poi una brillante salvezza. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, che lo ha fatto esordire da professionista ad appena 17 anni, ha poi vestito le maglie di Udinese, Latina, Brescia, Venezia, Virtus Entella e Modena per un bottino totale di 151 presenze in serie cadetta ed altre 75 nelle varie competizioni Lega Pro.