Salernitana, Faggiano vuole l’all-in: Liguori c’è, Tumminello il jolly L'ex Padova è ad un passo, derby con il Benevento per la punta del Crotone

“Meglio avere un attaccante in più dall’estate che poi rincorrerlo a gennaio”. Nella sua prima conferenza stampa da direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano non nascose quali sarebbero stati i suoi piani per l’attacco. Mentre il ds si presentava a stampa e tifosi, Inglese aveva detto sì alla proposta granata e Ferrari era appena sbarcato in città per le visite mediche. Entrambi gli affari sono andati in porto, con la Salernitana che sta conoscendo le qualità dei due bomber e ne sta affinando l’intesa nei primi giorni di ritiro a Cascia.

Serve però completare il pacchetto offensivo. Faggiano vuole una seconda punta ecclettica e un jolly da area di rigori. Il primo identikit si sposa benissimo con le caratteristiche di Michael Liguori. Faggiano si assumerà la paternità dell’acquisto, per buona pace di un ambiente tumultuoso per le vicende extracampo dell’ex Padova. Il calciatore è atteso in ritiro, prima della firma sul contratto che avrà anche una clausola di interruzione sul rapporto in caso di condanna anche in secondo grado.

Per il jolly che possa muoversi come prima o seconda punta, la Salernitana ha messo gli occhi su Marco Tumminello. Il Crotone chiede 500mila euro per il cartellino dello scuola Roma che è seguito anche dal Benevento. La Salernitana però spinge, lavora ai fianchi col procuratore per provare a smussare un po’ le richieste. Ore cruciali, la Bersagliera vuole due frecce in più per il proprio arco.