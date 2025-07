UFFICIALE - La Salernitana dice addio a Fiorillo: torna in serie B L'estremo difensore chiude definitivamente la sua esperienza in granata

Vincenzo Fiorillo saluta la Salernitana. Il portiere è un nuovo giocatore della Carrarese. Dopo la parentesi dello scorso anno, il portiere torna in Toscana. Il comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Carrarese Calcio 1908 per il trasferimento del portiere classe 1990 Vincenzo Fiorillo. Il calciatore lascia Salerno a titolo definitivo. La società ringrazia Fiorillo per l’impegno profuso e la disponibilità sempre mostrata nel corso della sua lunga militanza in granata augurandogli le migliori fortune personali e professionali”.