Salernitana, il Loco Ferrari: "Qui per fare bene, volevo questa opportunità" Prima conferenza stampa in ritiro: "Sappiamo il valore della piazza, vogliamo il massimo"

Franco Ferrari si presenta. La prima conferenza stampa della Salernitana nel ritiro di Cascia è affidata all’attaccante argentino: “Sono contento di essere qui e voglio dare il massimo. Sappiamo quanto siamo importante questa piazza e soprattutto qual è l’obiettivo. Appena ho saputo della proposta del direttore, ho detto al procuratore di accettare perché volevo venire qui. Ora è il momento più importante perché bisogna creare il gruppo. E le prime sensazioni mi lasciano ben sperare.

Infortunio? Ho superato un problema pesante ma adesso mi sento al meglio. Ora c’è questa bella opportunità in un reparto che avrà come attaccante anche Inglese. Lui è un giocatore eccezionale, possiamo fare molto bene insieme. Ciò che conta è scendere in campo, prepararci bene. Non interessa in che girone giocheremo, la squadra ha una mentalità vincente”.