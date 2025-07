Salernitana, Coppolaro: "Dobbiamo riportare questo club in alto" Il difensore parla dal ritiro di Cascia: "Non ci ho pensato un secondo ad accettare"

Nel ritiro di Cascia sta prendendo forma la nuova Salernitana. In attesa di ulteriori rinforzi, Pino Raffaele sta provando a trasmettere subito la sua mentalità al gruppo che può già far leva su elementi di esperienza. Uno di questi è Mauro Coppolaro, difensore che si è presentato alla città.

“Sono sceso in Serie C soprattutto per la piazza di Salerno. Questa è una tifoseria importante ed appena è arrivata la chiamata, non ci ho pensato un secondo in più ad accettare. Vedo una grande società e dobbiamo dare il massimo per fare qualcosa d’importante per questa squadra", ha detto il difensore della Salernitana che, nel 2019, incrociò i granata da avversario nel play-out perso dal Venezia. "I rigori li sbaglia solamente chi li calcia, fortunatamente per voi è andata bene nella partita playout Venezia-Salernitana, dove sbagliai l’ultimo rigore", ha ricordato Coppolaro che ritiene la piazza un possibile valore aggiunto. "La tifoseria della Salernitana ci può dare una grossa mano nel corso del campionato".

Non è mancata una riflessione sugli aspetti tattici: "Mi trovo a mio agio nella posizione di centrale nella difesa a 4, anche a destra: sono a disposizione del mister dove deciderà di schierarmi. Siamo quasi tutti nuovi e ci stiamo conoscendo. Stiamo lavorando bene giorno per giorno, non vedo tante differenze con il modulo perché il 3-5-2 è un modulo aggressivo dove si può andare in avanti quando c’è possibilità. In questo modo ho giocato anche a Carrara. Noi cerchiamo di seguire il mister in tutto e per tutto, dobbiamo cercare di capire le sue idee per metterle in campo durante la stagione".

L'obiettivo di Coppolaro e della Salernitana è ambizioso. "La Serie C è un campionato dove si corre tanto, un campionato molto intenso. In terza serie ti puoi concedere qualche distrazione in più rispetto alla B perché in cadetteria ti fanno subito male. In terza serie devi essere sempre attento, dobbiamo portare l’entusiasmo che manca in questa piazza dopo due anni. Non mi piace parlare di obiettivi, daremo tutto per portare la Salernitana in alto”.