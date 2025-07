Salernitana, dopo Capomaggio in arrivo un giovane talento del Sassuolo Nell’operazione può rientrare la cessione di Lovato

Non solo calciatori navigati che ben conoscono la categoria ma anche qualche giovane talento che possa garantire il salto di qualità alla Salernitana. La strategia immaginata da Daniele Faggiano sta gradualmente prendendo forma. Il mercato, fin qui, ha regalato undici rinforzi a Pino Raffaele che da oggi ritroverà in ritiro anche Galo Capomaggio. La società granata ha fatto uno sforzo importante per assicurarsi uno dei migliori prospetti dello scorso torneo di serie C, realizzando un investimento complessivo da quasi un milione e mezzo.

Il mercato, tuttavia, prosegue spedito. Faggiano ha raggiunto un’intesa con il Sassuolo per il prestito di Borna Knezovic, 19enne croato che lo scorso anno è stato grande protagonista con la formazione Primavera. Autore di 16 reti, il talento neroverde è pronto a misurarsi con il calcio dei grandi. Le due società hanno raggiunto un accordo di massima che attende soltanto di essere ratificato. Nell’operazione potrebbe rientrare la cessione di Matteo Lovato, difensore che sta lavorando nel ritiro di Cascia ma che, dopo aver contribuito alla promozione, spera di ritrovare la serie A con il Sassuolo.