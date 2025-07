Salernitana, rebus numero uno: sondaggio del Pescara per Sepe Dopo Fiorillo può partire anche l’estremo difensore napoletano

"Per il ruolo di portiere faremo le nostre valutazioni". Alla vigilia della partenza per il ritiro di Cascia, Daniele Faggiano aveva lasciato intendere che per il ruolo di numero uno ci sarà un'autentica rivoluzione in casa Salernitana. La prima mossa è stata la cessione di Vincenzo Fiorillo alla Carrarese: il portiere, dopo il prestito dello scorso campionato, si è accasato a titolo definitivo in Toscana. Ora sotto i riflettori c'è la posizione di Gigi Sepe: il portiere di Torre del Greco - che andrà in scadenza a giugno - ha un contratto pesante e difficilmente sostenibile per la serie C.

La Salernitana ha avviato dei discorsi per valutare la possibile permanenza ma a condizioni differenti. Nel frattempo, però, tiene aperta la porta alla possibile cessione. In queste ore il Pescara, neo promosso in serie B, ha annotato il nome di Sepe. I buoni rapporti tra la proprietà abruzzese e il ds Faggiano potrebbero agevolare i dialoghi. Nel frattempo il dirigente granata sonda in mercato per garantire un titolare ed un vice a Pino Raffaele.