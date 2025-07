Salernitana, torna il trofeo Iervolino: i granata sfideranno la Reggina L’evento contribuirà a sostenere l’AIL

Torna l'appuntamento con il trofeo "Angelo Iervolino", l'evento giunto alla quarta edizione. Quest'anno il tradizionale appuntamento estivo si terrà domenica 10 agosto allo stadio Arechi di Salerno. Per i granata, come da tradizione, sarà l'ultimo match amichevole dei granata prima dell’inizio ufficiale della stagione 2025/26. Per l’occasione scenderanno in campo la Salernitana di mister Raffaele e la Reggina con calcio d’inizio alle 20.

Oltre a rappresentare un importante momento per rinnovare lo storico gemellaggio tra le due tifoserie, l’evento contribuirà a sostenere l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) – sezione di Salerno, come da tradizione. Tutte le informazioni su prezzi e modalità di acquisto dei biglietti d’ingresso allo stadio saranno rese note nei prossimi giorni.