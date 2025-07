Salernitana-Giulianova 2-1, Inglese decide il test Un gol per tempo della punta per il secondo successo

La Salernitana batte il Giulianova 2-1 nel secondo test del precampionato. A Cascia, la squadra granata ha la meglio grazie alla doppietta di Roberto Inglese. L’ariete granata si dimostra subito in palla, testimoniando il suo feeling con il gol. Non c’è ancora brillantezza eppure serviva vincere per il morale.

Raffaele riparte dal 3-5-2 ma perde Ferrari, out per gestione. Le prime prove portano ad inserire Capomaggio fra De Boer e Varone. Achik agisce alle spalle di Inglese. La Salernitana si porta avanti con Inglese su rigore (4’). Al 20’ però il Giulianova pareggio con Esposito. I granata fanno fatica ma creano i due pericoli maggiori con Coppolaro e Inglese senza fortuna.

La Salernitana nel secondo tempo trova subito il 2-1 con Inglese che di testa raddoppia. Inizia la girandola dei cambi che permette a Tongya di avere chance di mettersi in mostra. Anche Dalmonte prova a lasciare il segno senza fortuna. Nel finale Cevers stoppa Di Bartolomeo mentre Tongya va vicino al 3-1.

Salernitana-Giulianova 2-1

Reti: 4′ rig. e 7′ st Inglese (S), 20′ Esposito (G)

Salernitana (3-5-2): Sepe (1′ st Cevers); Matino (14′ st Lovato), Coppolaro, Anastasio (20′ st Vuillermoz); Cabianca (24′ st Cirillo), De Boer (14′ st Iervolino), Capomaggio (20′ st Maggiore), Varone (14′ st Legowski), Villa (20′ st Njoh); Achik (14′ st Dalmonte), Inglese (17′ st Tongya). A disp: Cevers, Guacci, Boncori, Belfiore, Di Vico. All: Raffaele

Giulianova: Morigi, Agostini, Pesoli, Esposito, Morri, Cortijo, Massetti, Scimia, Mbaye, Giglio, Carbonelli. A disp: Iovino, Lombardo, Luzi, Petrella, Sebasiani, Di Bartolomeo, Griesly, Fontanelli, Fabbri, Iacomino, Negro. All: Cappellacci

Arbitro: Catini di Terni (Ceccarelli/Violati).

Foto: Us Salernitana1919