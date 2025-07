De Luca "svela" il nuovo Arechi: "Sarà lo stadio più bello d’Italia" Al via i lavori al campo Volpe che dovrà ospitare lo stadio provvisorio

Vincenzo De Luca ha presentato questa mattina il plastico del nuovo stadio Arechi. L’obiettivo è completare l’impianto entro due anni dall’inizio dei lavori. In mattinata, intanto, hanno preso il via anche i lavori al campo Volpe che dovrà ospitare lo stadio provvisorio durante i lavori all’Arechi.

"Il Volpe prevede 15mila posti, ne abbiamo parlato con Maurizio Milan, lì va demolito anche il Palatulimieri, struttura importante per la città, ridurremo di 2-3mila posti rispetto a quelli previsti sovradimensionati per la categoria, e faremo il nuovo Palatulimieri”, ha spiegato De Luca. “Se vogliamo l’impianto nuovo per qualche mese si dovrà andare a giocare altrove. In altri stadi d’Italia si andava avanti per pezzi, ma si sarebbe andato avanti 5-6 anni, interrompendo il cantiere per ogni partita e facendo raddoppiare i costi, i lavori all’Arechi inizieranno in toto, il cantiere coprirà tutto lo stadio, e in un anno e mezzo massimo due penso che ce la faremo. Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d’Italia, con l’aeroporto che va alla grande. Se necessario all'impresa ho già detto su tre turni anche di notte".

Per De Luca “è un segno di speranza per noi, per i granata, per la Salernitana. Un segno di rinascita, abbiamo il fegato un po’ ingrossato immaginando di investire per avere lo stadio più moderno d’Italia e non avere la squadra in alto, speriamo che quando completeremo i lavori saremo nella serie superiore. Ce la metteremo tutta per accompagnare questo sforzo di ritorno verso la massima serie”.