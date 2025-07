Salernitana, Raffaele: "Ritiro positivo, ora serve accelerare sul mercato" Il tecnico: "La rosa verrà consolidata, ora dobbiamo fare le cose con intelligenza"

Giuseppe Raffaele sorride. La sua Salernitana lancia segnali importanti. Il 2-0 sul Vis Pesaro strappa consensi e soprattutto permette al tecnico di guardare al futuro con fiducia. “Il bilancio di questa prima parte di ritiro è positiva - le parole del tecnico in conferenza stampa dopo la vittoria nel terzo test stagionale - La squadra sta assimilando i principi di gioco lavorando molto sia fisicamente che nella realizzazione dell’identità di squadra. Lavoriamo per attaccare alti, concedere poco, creare sviluppi di gioco. Tatticamente le risposte però sono già molto positive. Però c’è empatia nel gruppo e soprattutto la volontà forte di creare uno spirito comune, fondamentale per l’obiettivo che vogliamo raggiungere”.

Sul mercato però, Raffaele non si nasconde. “Sicuramente abbiamo bisogno di altri innesti: c’è il tempo per fare le cose con intelligenza. Dobbiamo prendere calciatori importanti, vogliamo duellare per un obiettivo importante contro tre o quattro squadre che hanno il nostro stesso obiettivo. La società vuole velocizzare, credo che la rosa sarà consolidata, il direttore sta facendo bene e lavora per trovare le situazioni giuste. Spero di poter avere al più presto almeno l’ottanta per cento della rosa a disposizione”.