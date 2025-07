Salernitana, Inglese: "Impossibile dire "no", servirà essere uomini per vincere" La carica del bomber: "Vogliamo fare qualcosa di importante"

Roberto Inglese ha parlato in conferenza stampa a Cascia. L’attaccante della Salernitana è stato sin qui grande protagonista, fermato due volte dal palo ieri nel test con la Vis Pesaro. “Salerno è una tappa importante. Sono qui anche grazie al direttore Faggiano. Conosco il direttore, è riduttivo chiamarlo così, lo considero uno di famiglia. La sua presenza mi ha convinto a sposare il progetto. Sarebbe stato difficile dire di no. Obiettivi personali? Quelli si raggiungono solo tramite la squadra. Vogliamo fare qualcosa di importante, speriamo di riuscirci tutti insieme”.

Lo sguardo è proiettato anche all’inizio del campionato: “Il girone C ha tante piazze blasonate. Non è facile vincere il campionato, provare a fare la voce grossa sin dall’inizio. Vincere su tutti i campi non è semplice. Ci sarà da lottare e dovremo battere la concorrenza degli altri. Quando uno accetta di venire in piazze come Salerno, sa di avere pressione. I tifosi ci aiuteranno tanto, noi dovremo portarli dalla nostra parte con i risultati”.

Infine sul momento della squadra e sul reparto offensivo: “Siamo arrivati in tanti, sappiamo che c’è da lavorare ma il mister ci sta aiutando tanto. Attacco? Mi sto trovando bene sia con Ferrari e Achik, mi adatto bene perché mi muovo molto. Quando c’è Franco, mi muovo di più io, con Ismail resto io più in area. L’intesa va affinata giorno dopo giorno. Il mister deciderà quale sarà la coppia migliore. Stiamo provando a creare una squadra propositiva, che giochi bene e che sia aggressiva”.