Salernitana, ora l’accelerata sul mercato: due acquisti sull’uscio Faggiano lavora in uscita per aprire le porte a nuovi rinforzi

La base c’è. Ora la Salernitana vuole accelerare e rinforzarsi in tutti i reparti. L’esigenza per il ds Faggiano però è legata anche alle uscite. Soprattutto per i calciatori con gli ingaggi più pesanti. Bradaric dovrebbe salutare in giornata. Il Verona ha chiuso l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del croato. Lovato è nel mirino dell’Empoli, per Maggiore invece lo Spezia è pronto al forcing per ottenere il centrocampista a costi contenuti. Un altro rebus è legato anche alla posizione di Tongya: l’esterno azzurro è rimasto a guardare con la Vis Pesaro ed è corteggiato con il Cesena.

Sul fronte acquisti, la Salernitana ha già due colpi in canna: Liguori andrà a rinforzare l’attacco, Knezovic darà brio e fantasia alla trequarti. E poi c’è la volontà di regalare a Raffaele uno dei suoi pupilli: l’identikit porta al profilo di Tascone, uno dei riferimenti del Cerignola. I pugliesi però chiedono 100mila euro per lasciare andare il calciatore. Meazzi del Pescara resta un’opzione, specialmente in caso di percorso inverso di Legowski. E poi c’è il nodo portiere: Sepe blocca qualsiasi operazione in entrata. La Salernitana è legata sempre alle candidature di Bardi e Pisseri.