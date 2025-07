Salernitana, poker di colpi in arrivo: Faggiano vuole rinforzare tutti i reparti Il direttore sportivo vuole stringere e regalare a Raffaele nuovi rinforzi

Michael Liguori è ad un passo dalla Salernitana. L’attaccante dovrebbe sostenere nelle prossime ore le visite mediche e sottoscrivere il contratto biennale che lo legherà al club granata. Faggiano puntella il reparto offensivo con la capacità, la verve, la velocità e il dinamismo dell’ex Padova, superate anche le resistenze dell’ambiente per le vicende extracalcistiche. L’attaccante però non sarà l’unico rinforzo in arrivo: da settimane la Salernitana ha in pugno Borna Knezovic, trequartista classe 2005 che attende il via libera per legarsi alla Bersagliera.

Si stringe però anche per puntellare la rosa in vista della seconda parte di ritiro a Norcia. Per la difesa, Faggiano è piombato nuovamente su Marco Capuano. Il difensore della Ternana, dopo aver messo in standby la destinazione granata ad inizio luglio, ora apre ad un possibile addio. Serve trovare la quadra, con le Fere che non si opporrebbero all’addio. Per Mattia Tascone invece manca solo l’assalto finale: il Cerignola chiede 100mila euro per il centrocampista, con il calciatore che strizza l’occhio da giorni alla destinazione campana.