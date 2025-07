Salernitana, Faggiano guarda in casa Rimini: assalto a due calciatori Il ds granata vuole puntellare difesa e ruolo di esterno destro

Un esterno di fascia e un calciatore duttile, in grado di ricoprire più ruoli. Daniele Faggiano prova a puntellare la rosa granata. Nelle ultime ore, i problemi che attanagliano il Rimini hanno permesso al direttore sportivo della Salernitana di guardare con interesse a due possibili soluzioni. La prima, quella in piedi già da settimane, porta al laterale Gianluca Longobardi. Il calciatore, classe 2003, ha aperto al trasferimento in granata ma prima c'è da risolvere il nodo legato al futuro del club romangolo.

Nelle ultime ore però, la Salernitana è piombata anche Linas Megelaitis. Centrocampista, ma che nella scorsa stagione si è disimpegnato anche da braccetto difensivo, è molto apprezzato per la sua fisicità. 26 anni lituano, la Salernitana sarebbe pronta a bruciare la concorrenza del nuovo Union Brescia. Si proverà a stringere in giornata.