Salernitana, Faggiano vuole un terzo bomber: le idee Faggiano vuole regalarsi un terzo uomo gol

“Meglio averne di bomber già in estate e poi rivenderli a gennaio che andare a caccia disperata nel mercato di riparazione”. Conferenza stampa di presentazione del suo arrivo a Salerno. Senza troppi peli sulla lingua, da direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano traccia la strada su quello che sarebbe stata la strategia di mercato, soprattutto per l’attacco. Contestualmente al suo primo incontro con la stampa, il direttore sportivo aveva incassato il “sì” di Inglese e portato Ferrari a sostenere le visite mediche.

Due colpi da urlo, ai quali sono poi arrivati Achik e nelle prossime ore si aggiungerà anche Liguori. Nell’idea di Faggiano però c’è quella di poter mettere le mani su un terzo centravanti di esperienza ma soprattutto in grado di poter reggere il peso di una stagione logorante. Da Catanzaro è in uscita Biasci, nome che per la serie C rappresenterebbe gol a grappoli. La Salernitana ci pensa, studia le modalità ma deve duellare anche con il Pescara che tra le sue fila possiede quel Merola che sogna la B ma è in scadenza. Sul tavolo resta anche l’opzione Tumminello: l’attaccante è alle prese con noie fisiche che hanno fatto saltare l’affare con il Benevento. La Salernitana giocherà con il cronometro del mercato per abbassare le richieste del Crotone. Un sondaggio esplorativo per Rauti: il centravanti scuola Torino però ha scelto di nuovo la maglia del Vicenza. E occhio alle occasioni dal mercato degli svincolati: Canotto cerca una nuova chance come Montalto, fresco di addio al Catania.