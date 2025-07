UFFICIALE - Salernitana, altra penalizzazione nel girone C: Foggia col -3 Altra brutta notizia a poco meno di un mese dall'inizio del campionato

Nuova penalizzazione nel girone C di Serie C. Dopo il Trapani anche il Foggia partirà con il segno meno nel prossimo campionato. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha inibito Michele Bitetto per sei mesi e comminato al Foggia tre punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.