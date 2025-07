Salernitana, date e orari dalla prima alla settima giornata: si parte di lunedì Tutti gli orari delle prime sette giornate di campionato

Sono stati resi noti gli orari della 1a alla 7a giornata di serie C. La Salernitana debutterà con il Siracusa lunedì alle 21. Poi si va a Cosenza domenica 31 agosto ore 21. Si ritorna all'Arechi per la sfida con l'Atalanta Under 23 domenica 7 settembre alle 17.30. La quarta giornata avrà il derby con il Sorrento domenica 14 alle ore 20.30. Quinta giornata a Giugliano con il derby in programma domenica 21 alle 17.30. La sesta giornata vedrà la sfida con l'Audace Cerignola in turno infrasettimanale di mercoledì 24 alle 18:30. Settima giornata trasferta a Casarano domenica 27 alle 15.