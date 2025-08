Salernitana, chimera ripescaggio in B: udienza alla Corte federale d'appello Il club chiede il ripristino dello spareggio con il Frosinone

Nuovo round giudiziario, questa volta alla Corte federale d'appello. La Salernitana continua la sua battaglia legale. Nel primo pomeriggio, da remoto con i legali Salvatore Sica e Francesco Fimmanò in difesa della Bersagliera, ci sarà l'udienza di trattazione nel merito del ricorso contro il rinvio del playout con il Frosinone e la fissazione delle nuove date dell’attuale, decisioni di Figc e Lega B. La Salernitana riapre il caso dopo i "no" incassati al Tfn e al Tar che avevano deciso di respingere l’istanza del club granata che chiedeva il rinvio dello spareggio con la Samp e l’eventuale allargamento a 21 del prossimo campionato. Un dispositivo anche molto dettagliato, riprendendo sia tutto l'incartamento della Lega B sul tema playout che il ricorso rigettato dal Collegio di Garanzia del Coni. Strada in salita e che porterà ad un nuovo rigetto del ricorso.