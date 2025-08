Salernitana, con Daniliuc è rottura: Pisa e Monza pensano all'austriaco Il club granata vuole liberarsi dei costi pesantissimi del centrale

La convocazione per il ritiro senza alcuna risposta. La rottura definitiva e l'attesa per l'addio direttamente in città. Non è passata inosservata la presenza a Salerno di Flavius Daniliuc. In attesa di definire il suo futuro, il calciatore austriaco è stato avvistato nel cuore della city. Secco il "no" alla chiamata del club per prendere parte al ritiro di Cascia. Una decisione che ha spinto il direttore sportivo Faggiano ad interfacciarsi con l'Aic per sondare la possibilità (concreta) di una multa salatissima da comminare al calciatore.

La panacea di ogni male è rappresentata dal mercato. La Salernitana aspetta però offerte convincenti. Al momento, l'unico movimento concreto per l'ex Nizza è arrivato dal Pescara, club però che Daniliuc ha rifiutato senza batter ciglio. Aspetta una chiamata dalla massima serie o italiana o estera. La sensazione è che la situazione possa sbloccarsi a metà agosto. Il Pisa ha chiesto informazioni e valuta il profilo. Nelle ultime ore anche il Monza ha fatto un sondaggio per l'austriaco, reduce dall'esperienza all'Hellas Verona. La Salernitana punta ad incassare soldi freschi e risparmiare sull'ingaggio monstre per la C del calciatore. Ore di riflessione: la Salernitana e Daniliuc cercano una via d'uscita.