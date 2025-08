Salernitana, Bradaric ai saluti: Faggiano può sbloccare tre entrate Il croato saluta dopo tre stagioni: costò 5 milioni di euro. Faggiano vuole tre acquisti

La Salernitana è pronta a dire addio a Domagoj Bradaric. Il laterale croato ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona, club con il quale aveva disputato la scorsa stagione in prestito con diritto di riscatto. Dopo il "no" all'acquisizione del cartellino per una cifra intorno agli 1,5 milioni di euro, nei giorni scorsi il nuovo assalto vincente: la Salernitana si accontenterà di circa 750mila euro per il cartellino del croato. Cifra lontanissima dai 5 milioni di euro che la Bersagliera versó nell'estate 2022 per strapparlo al Lille.

La definizione dell'affare Bradaric-Verona permetterà al direttore sportivo Daniele Faggiano di chiudere tre operazioni in entrata. Il club granata è pronto ad ufficializzare gli arrivi di Liguori per l'attacco, di Knezovic dal Sassuolo e di Tascone dall'Audace Cerignola. Si proverà a stringere anche per Capuano, pronto a dire addio alla Ternana dopo lo standby di inizio estate alla destinazione granata.