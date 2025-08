Salernitana, parola d’ordine "esperienza": Faggiano sistema porta e difesa Donnarumma è vicinissimo ai granata. Per il reparto arretrato all-in per Capuano

Due colpi per dare solidità tra i pali e soprattutto portare esperienza e mestiere in difesa. La Salernitana fa i conti e prova a sbloccare il mercato in entrata. Con Liguori e Knezovic sull’uscio ormai da settimane, nella giornata di ieri il direttore sportivo Daniele Faggiano ha impostato altri due arrivi. Per la porta, è quasi tutto fatto per l’arrivo in granata di Antonio Donnarumma. Il terzo portiere del Torino è pronto ad accettare la destinazione granata e a scavalcare Sepe nelle gerarchie per il ruolo di numero uno della Bersagliera. Intesa biennale, con opzione per il terzo anno, con il pipelet di Castellammare di Stabia che aspetta il via libera per raggiungere Norcia. Da sciogliere quello che sarà il futuro di Sepe, per il quale le interlocuzioni per una spalmatura dell’ingaggio continuano ma non con grande velocità. Si spera in una soluzione di mercato last-minute.

Capuano per la difesa

Dopo gli arrivi di Coppolaro e Matino, incassate le buone sensazioni sull’esperimento di Anastasio da braccetto sinistro alle spalle di Villa nella difesa a tre, Faggiano ha individuato chi sarà il leader del pacchetto arretrato a disposizione di Raffaele. L’identikit porta a Marco Capuano, pronto a dire addio alla Ternana, anche alla luce delle grandi difficoltà societarie che attanagliano le Fere. La Salernitana ha già un accordo con il club umbro e ora aspetta solo il via libera dello stopper dopo lo standby di inizio estate. C’è grande fiducia sulla riuscita dell’operazione, con il classe 1991 pronto a sottoscrivere un biennale con opzione per la terza stagione.