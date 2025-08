Salernitana, ecco il rinforzo per il centrocampo: in chiusura l'affare Tascone Il mediano è vicinissimo ai granata. Si attende la fumata bianca

La Salernitana è pronta ad abbracciare un nuovo centrocampista. Mattia Tascone è ad un passo dalla Bersagliera. Nelle scorse ore, il club granata ha trovato l'accordo con l'Audace Cerignola. Affare complessivo da circa 100mila euro tra parte fissa e bonus legati alla promozione in serie B. Dopo giorni di valutazioni, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha rotto gli indugi. Il calciatore aveva già manifestato la sua volontà di trasferirisi in granata, non prendendo parte agli impegni del club pugliese, fiducioso di un accordo ora in dirittura d'arrivo. Tascone aspetta solo il via libera definitivo per poter raggiungere Norcia e iniziare a lavorare con Raffaele, ex allenatore proprio nell'esperienza al Ceringola. Un nuovo rinforzo: Tascone vede granata.