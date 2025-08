Salernitana, Bradaric dice addio: torna all'Hellas Verona Il calciatore torna in Veneto. Ora Faggiano può sbloccare diverse entrate

La Salernitana saluta Domagoj Bradaric. Il terzino croato non è più un calciatore granata. L'esterno mancino è un nuovo tesserato dell'Hellas Verona. Dopo la cessione in prestito dello scorso anno, il calciatore si trasferisce a titolo definitivo per circa 700mila euro. Nemmeno tre estati fa fu uno dei colpi più onerosi dell'era Iervolino, con cinque milioni di euro versati nelle casse del Lille.

La nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona FC per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’99 Domagoj Bradaric.

Il club ringrazia il calciatore per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".