Salernitana, è la settimana degli annunci? Cinque acquisti sull’uscio Faggiano ha virtualmente definito le operazioni. Raffaele aspetta rinforzi

La necessità di creare un tesoretto è stata formalizzata. L’addio di Domagoj Bradaric all’Hellas Verona per una cifra complessiva da 700mila euro permette alla Salernitana di poter avere margine di manovra. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è pronto a regalare un colpo per reparto a Giuseppe Raffaele, bramoso di poter allargare l’orizzonte dei calciatori a propria disposizione nel neonato ritiro di Cascia e poter ragionare anche sulle alternative su un undici che appare già rodato.

Esperienza per il pacchetto arretrato

In porta, Antonio Donnarumma è sempre più vicino. La Salernitana lavora per superare gli ultimi ostacoli con il Torino ma non dovrebbero esserci difficoltà. Potrebbe arrivare anche un secondo portiere ma solo quando si sarà definita la posizione di Luigi Sepe. L’estremo difensore napoletano non ha richieste e potrebbe anche restare. Per la difesa, il nome più caldo è quello di Marco Capuano. Il caos in casa Ternana aprono all’addio dello stopper. Anche Liverani non ha usato giri di parole parlando al “Corriere dell’Umbria”: “Martedì ci ritroveremo e lì, insieme a Carlo Mammarella, faremo la conta, l’alzata di mano. Chi è dentro un’idea che adesso ha basi molto più solide rispetto a una settimana fa e chi, invece, deciderà di prendere altre strade. Senza colpevolizzare nessuno perché si tratta di scelte personali legate alla propria vita professionale e familiare”.

Qualità in avanti

Per il centrocampo, l’affare Mattia Tascone è in dirittura d’arrivo. La Salernitana è pronta a versare quasi 100mila euro all’Audace Cerignola per il mediano, bramoso di ricongiungersi al suo mentore Raffaele. Il calciatore è stato esentato anche dagli impegni con i pugliesi, in attesa del via libera definitivo. Per l’attacco invece è già tutto fatto per gli arrivi di Michael Liguori e Borna Knezovic: il primo ha firmato un biennale, il secondo arriva in prestito dal Sassuolo.