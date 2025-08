Salernitana, rebus Daniliuc: il club in rotta di collisione con lo stopper La società ha attivato l'iter per una maxi-multa. Si confida in un'accelerata dal mercato

Nell’elenco dei calciatori a disposizione di mister Giuseppe Raffaele per la seconda parte del ritiro di Norcia inaugurata ieri manca ancora all’appello Flavius Daniliuc. Così come successo per il raduno di Cascia, il calciatore austriaco ha disertato l’appuntamento con il resto del gruppo, non rispondendo alla chiamata della Salernitana. Il club è molto indispettito per l’atteggiamento di chiusura del calciatore. Anche se il destino è segnato, la società pretendeva la presenza dell’ex Hellas Verona in ritiro. Per questo motivo è stato già attivato l’iter per una maxi-multa.

Eppure il direttore sportivo Faggiano cerca soluzioni. Nelle ultime ore si era fatto sotto il Pisa ma il club granata vuole almeno due milioni di euro per dire addio allo stopper costato 5 milioni di euro appena tre anni fa quando l’allora ds De Sanctis lo strappò al Nizza. Rifiutata la destinazione Pescara in serie B, si confida in una chiamata dall’estero.