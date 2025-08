Il Siracusa (avversario Salernitana) con il caso Zenga: "Stipendi mai ricevuti" L'ex portiere sui social: "Presidente Ricci, vale anche per lei rispettare i contratti?"

Il Siracusa, prossimo avversario della Salernitana al debutto in campionato nel girone C, è alle prese con il polverone alzato da Walter Zenga. L’ex grande portiere italiano è in rotta di collisione con il presidente Alessandro Ricci. Attraverso il suo profilo social, Zenga ha tuonato nuovamente, segnale di un rapporto ormai ai minimi termini, nonostante il contratto da Brand Ambassador in essere fino al giugno 2026. “Cinque mesi di stipendi arretrati e rimborsi mai ricevuti da ottobre”. Zenga fa riferimento a due progetti che avrebbe dovuto seguire – un torneo giovanile internazionale e un accordo con un’azienda di integratori – mai portati avanti. Inoltre, esprime amarezza per l’esclusione dalla premiazione ufficiale della scorsa stagione. Infine una stoccata al numero uno Ricci che aveva dichiarato nei giorni scorsi: “I contratti si rispettano”. Pronta la risposta di Zenga: “Giusto, ma vale anche da parte sua o sbaglio?”. Poi la carezza alla tifoseria: “Da Siracusa e siracusani ho avuto sempre grande calore”.

Fonte foto: Siracusa Calcio