Salernitana, Faggiano: "Quando un atleta vuole andar via i club possono poco" Il ds ospite a Sky Sport: "Gli agenti fanno la differenza". Intanto il ds lavora a quattro acquisti

Una chiacchierata a 360 gradi per parlare di calcio ma in particolar modo di mercato. Daniele Faggiano è stato ospite negli studi di Sky Sport nel format legato al calciomercato. Il direttore sportivo della Salernitana ha analizzato le situazioni delle big del nostro calcio lanciando segnali anche per le situazioni di alcuni tesserati granata: "Se un giocatore vuole andare via e la società non vuole al 99 per cento andrà via. Se la società decide di cambiare è sempre un problema: noi società in generale contiamo poco. Vedete il caso Lookman: gli agenti magari avranno già offerte importanti tra le mani. L'Atalanta è una mosca bianca ma alla fine sono i calciatori a dominare". Sulla durata dell'esperienza: "Non basta un anno ad un direttore per incidere, così come agli allenatori non basta un ritiro per lasciare il segno. Serve avere più tempo, in Italia non c'è pazienza ed è un costante che deve fare riflettere perché significa essere schiavi del risultato. Anche io sto cercando di essere più innovativo nella gestione e nella conoscenza".

Riferimento che per i granata vale per Daniliuc, presente oggi a Norcia dopo il braccio di ferro col club, per Maggiore (aspetta lo Spezia) e Lovato. Dopo l'Empoli si è inserito di nuovo il Sassuolo. Ad un passo dall'addio Dalmonte: il Trento è più vicino. Intanto, la Salernitana è attivissima sul mercato anche in entrata: dal Lecce arriva Ubani, fatta anche con il Torino per Donnarumma. Si attende l'ufficialità per Liguori e Knezovic, affare in dirittura per Tascone.